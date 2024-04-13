Теракт во Владимире? Кто напал на здание правительства, есть ли след ГУР

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мужчина, скрывший лицо под капюшоном, устроил нападение на Дом правительства Владимирской области. Что произошло во Владимире, были ли пострадавшие, удалось ли задержать нападавшего, есть ли след украинских спецслужб?

Что за нападение во Владимире

13 апреля около 15:30 мужчина в черной одежде бросил несколько «коктейлей Молотова» в здание областной администрации во Владимире. Местные жители сообщили Mash о трех-четырех громких хлопках с интервалом в 30–40 секунд.

По данным Telegram-канала Baza, мужчина бросил «коктейль Молотова» в здание, однако бутылка отрикошетила, упала на землю и взорвалась. Еще одна бутылка с зажигательной смесью полетела в припаркованный рядом со зданием администрации автомобиль.

Есть ли пострадавшие при нападении во Владимире

В результате нападения никто не пострадал. Telegram-каналы опубликовали фото колонн Дома правительства Владимирской области с черными следами от горючей смеси. Одно из окон здания было разбито, однако внутрь горючая смесь не попала.

В региональном МЧС рассказали «КП-Владимир», что выезжали на тушение автомобиля Hyundai Creta, который вспыхнул у «Белого дома» (так местные жители называют Дом правительства области на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта). Информацию о пожаре передали в 15:49. Автомобиль быстро потушили, площадь пожара составила 3 кв. м.

По данным SHOT, поврежденный автомобиль принадлежит начальнику управления профилактики коррупционных правонарушений администрации губернатора Инне Дыровой.

Удалось ли задержать поджигателя из Владимира

Источники РИА Новости в силовых структурах сообщили, что нападавший задержан. Baza пишет, что с ним работают сотрудники ФСБ. Силовики уточнили, что нападавший использовал не «коктейли Молотова», а самодельную бомбу из газового баллончика. Фрагменты баллончика нашли на газоне.

Telegram-канал Mash пишет, что, по предварительным данным, целью нападения был вице-губернатор Константин Баранов, который в субботу днем был на работе в здании областной администрации.

Он рассказал, что первая бутылка с горючим полетела в окно, вторая — под его авто. Водитель, который ждал начальника у входа, сориентировался и спас машину. Со слов чиновника, преступник средних лет, лицо не прятал. Третью бутылку с зажигательной смесью он кинул в Hyundai Creta.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Есть ли след украинских спецслужб в нападении во Владимире

Силовые ведомства на текущий момент не публиковали никакой информации о личности задержанного. В Сети многие предположили, что он мог исполнять заказ украинской разведки.

«Мамкин террорист. В Telegram работу небось нашел за 5 р. А сядет теперь на 15…» — комментирует Олег в комментариях SHOT.

»[Украинцы] наняли опять какого-то невменяемого. Или иностранного специалиста очередного», — отмечает Сергей.

Ранее в России произошло несколько серий подобных нападений, которые участились во время президентских выборов 15–17 марта. Злоумышленники использовали людей для совершения мелких нападений и терактов: так, в ходе распространенной схемы мошенники заставляли жертву перевести им все свои деньги, после чего требовали выполнить то или иное диверсионное задание, чтобы их вернуть: устроить поджог, залить зеленку в урну для бюллетеней. В Санкт-Петербурге они убедили девушку бросить «коктейль Молотова» в здание школы, где находился избирательный участок.

После назначения на должность главкома ВСУ Александра Сырского в СМИ появилась информация, что во Владимирской области проживают его родители. Сам Сырский — уроженец деревни Новинки Петушинского района Владимирской области.

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