Налет почти 70 беспилотников ВСУ 27 апреля: где атаковали, куда попали

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Минобороны РФ сообщило, что ночью был отражен массированный налет беспилотников ВСУ. Какие регионы атаковали, что известно о пострадавших, какие были разрушения?

Что известно о ночном налете на Краснодарский край

Минобороны сообщает о десятках перехваченных беспилотников противника. Первые официальные сообщения об этом появились в 05:12.

«Над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 66 украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом», — сообщил канал МО РФ.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подтвердил эту информацию. Он сообщил, что беспилотники были подавлены в Славянском, Северском и Кущевском районах.

Подробностей о налете БПЛА на Крым нет.

Сколько пострадавших в результате налета на Кубань

Официальные источники не сообщают о пострадавших в результате ночного налета.

«Как докладывают с мест — пострадавших и серьезных повреждений нет», — указал губернатор.

Губернатор Кондратьев сообщил, что ВСУ пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры в Краснодарском крае.

93.ru указывает, что одной из целей атаки стал нефтеперерабатывающий завод «Славянск-ЭКО» в Славянском районе. По словам главы местной администрации Романа Синяговского, всего было девять атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря системе защиты резервуарный парк не пострадал, а вот ректификационная колонна получила повреждения.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщило, что на Славянском нефтезаводе повреждена сепаративная установка, произошел пожар на площади 5 кв. м., он был ликвидирован.

Telegram-канал Baza сообщает, что также в ночь на 27 апреля атаковали Ильский НПЗ («КНГК-ИНПЗ») и военный аэродром, расположенный недалеко от станицы Кущевская. В соцсетях распространили видео, якобы сделанные после удара по Кущевскому аэродрому, однако подтверждений их подлинности нет.

Минэнерго Украины в своем Telegram-канале также сообщило об атаке на битумный завод на Кубани. Подтверждений этому нет.

Telegram-канал «СВАРЩИКИ» считает, что ВСУ изменили тактику применения беспилотников.

«Если раньше три-четыре дрона били по одном весомому объекту, то сейчас атакуют большим количеством дронов (15–18) по выбранной небольшой территории, чтобы рассредоточить силы пожарной охраны. Нам сообщают с мест, что ударили не только по установкам нефтепереработки, но и по котельным, мастерским, административным корпусам, по гаражу и стоянке автотранспорта», — пишет канал.

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