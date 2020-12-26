На юге Москвы произошло столкновение четырёх машин

На юге Москвы в воскресенье, 27 декабря, столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы столичного департамента транспорта.
Авария произошла на территории района Чертаново Южное. Подробности инцидента в настоящий момент уточняются. Известно, что одним из столкнувшихся автомобилей была машина такси.
Транспортные средства столкнулись на улице Дорожная, в районе дома 20, корпус 1. В связи с ДТП левый ряд улицы в сторону ТТК не доступен для движения. Машины временно могут двигаться исключительно по правому ряду, — сообщается в Telegram-канале департамента.
Как ранее передавал NEWS.ru, автомобиль такси на территории юго-западной части Москвы врезался в мачту освещения. В результате аварии пострадали два человека — водитель и пассажир. Об этом в воскресенье, 27 декабря, журналистам рассказали сотрудники пресс-службы городского ГУ МВД.
Отмечается, что такси врезалось в мачту освещения неподалёку от дома 144 по Профсоюзной улице.