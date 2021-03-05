На территории ТЦ «Европолис» в Москве произошёл пожар

https://static.news.ru/photo/0e089fc0-89d2-11ea-b4f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs__russia/vk.com

На территории ТЦ «Европолис» в Москве горят бытовки. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Как сообщил источник ТАСС, людей в них быть не должно. Но внутри хранятся баллоны с пропаном и кислородом. Сейчас пожарные их экстренно выносят из бытовок и охлаждают, чтобы они не взорвались.

На территории «Европолиса» на проспекте Мира горят три бытовки на площади 50 кв. метров. Людей в них быть не должно, — сказал собеседник агентства.

В столичном главке МЧС сообщили, что факт пожара зафиксирован. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее NEWS.ru писал, что в Японском море загорелось судно с 30 рыбаками на борту, к ним идёт спасательный буксир для эвакуации. По данным спасателей, загорелся рыбный цех судна.

В настоящее время спасатели занимаются ликвидацией пожара. Транспортная прокуратура проводит проверку происшествия.