На месте разлива дизеля в Норильске продолжают собирать топливную смесь

https://static.news.ru/photo/e1c7055a-ac7c-11ea-bffd-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС РФ/РИА Новости

На месте разлива дизеля в Норильске в настоящее время продолжаются работы по сбору топливно-водяной смеси. В общей сложности с момента ЧП собрано 17 800 кубометров. Более пяти тысяч кубометров смеси удалось собрать за прошедшие 24 часа, сообщили 12 июня представители пресс-службы управления МЧС по Красноярскому краю.

Отмечается, что к работам привлекли 272 единицы специальной техники и 728 человек.

С момента аварии 46 136 тонн загрязнённого поверхностного грунта вывезли в промышленный отвал, который находится на территории ТЭЦ-3. Также 52 300 квадратных метров территории после разлива обработали сорбентом.

За прошедшие сутки общими усилиями собрано 5270 кубометров топливно-водяной смеси, что нарастающим итогом составляет 17 800 кубометров, — приводит сообщение РИА Новости.

29 мая на ТЭЦ-3 (АО «НТЭК») в Норильске произошла утечка 21 тысячи тонн топлива из резервуара. Топливо попало в уникальное озеро Пясино ледникового происхождения. Его площадь составляет 735 квадратных километров. Москва узнала о произошедшем и оценила масштаб катастрофы лишь спустя несколько дней.

Как ранее писал NEWS.ru, главный инженер ТЭЦ-3 Алексей Степанов арестован до 31 июля по делу о разливе нефтепродуктов.