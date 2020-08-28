На Егора Жукова напали неизвестные

https://static.news.ru/photo/bde4b71a-eaf5-11ea-89ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/realzhukov

Неизвестные напали на активиста Егора Жукова. Молодого человека избили у его дома в Москве.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Команда Жукова», который ведут его соратники.

По информации главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, который поговорил с Жуковым, сейчас активист едет в отделение полиции, где его ждут врачи.

На него напали около дома несколько «титушек», вот сейчас он едет в полицию, а оттуда — в больницу. В какую больницу, пока неясно, скорее всего — в районную. Лицо у него прям всмятку, но ходит сам и на позитиве, — рассказала его представитель журналистам РБК.

25 июля на Жукова уже совершалась попытка нападения. Как писал NEWS.ru, мужчина успел закрыться от первого удара, а потом ему удалось скрыться

Егор Жуков — фигурант «дела 27 июля», серии уголовных дел, возбуждённых после московской акции 27 июля 2019 года в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трём годам условно. Кроме того, ему в течение двух лет запретили заниматься видеоблогингом и администрированием сайтов. Жуков попытался обжаловать этот приговор в Мосгорсуде, но апелляция осталась без удовлетворения.