Мясницкую улицу перекрыли из-за пожара в хостеле

https://static.news.ru/photo/0d9adb3e-6ef6-11eb-89e7-96000091f725_660.jpg Фото: moscow.mchs.gov.ru

Из-за пожара в хостеле движение по Мясницкой улице пришлось полностью перекрыть, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Произошло возгорание в жилом доме. Движение по улице Мясницкая полностью перекрыто, — говорится в Telegram-канале дептранса.

Там отмечается, что из-за перекрытия движение было затруднено на 400 метрах.

Инцидент произошёл в хостеле в центре Москвы. В результате ЧП травмы получил один человек. Огонь распространился на первом этаже двухэтажного здания, площадь возгорания составила 500 кв. м. Ещё до приезда пожарных администрация вывела из здания около 40 человек. Сейчас возгорание ликвидировано.

Как писал NEWS.ru, 12 февраля сильный взрыв, после которого начался пожар, произошёл на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске. Из-за возгорания произошло частичное обрушение здания.