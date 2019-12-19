Представитель московского главка Министерства внутренних дел заявил, что у ведомства нет информации о стрельбе возле здания ФСБ на площади Воровского в Москве.
По его словам, данные по этому вопросу отсутствуют.
У меня информации по этому поводу нет никакой, — сказал представитель МВД корреспонденту NEWS.ru.
Из-за ЧП остановлено автомобильное движение в центре Москвы. По разным данным, в результате стрельбы погибли от одного до трёх человек. На станции метро «Лубянка» введены ограничения на вход и выход пассажиров.
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