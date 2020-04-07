Мужчина «заминировал» Внуково из-за карантина

Сотрудники службы 112 получили звонок от мужчины, который представился сотрудником таможни аэропорта Внуково. Он сообщил о взрывном устройстве на территории воздушной гавани.
Звонящего переключили на полицию, однако он отказался от своих слов. Поступок он объяснил паникой из-за карантина,
Силовики обследовали аэропорт, но не нашли бомбу. В настоящий момент в МВД проводится проверка по факту случившегося.
Как писал NEWS.ru, семейный психолог профессор Андрей Зберовский объяснял, что самоизоляция — серьёзное испытание для психики любого человека. Оказавшись в условиях изоляции, человек постепенно снимает «социальную маску» и становится самим собой.
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