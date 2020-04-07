Мужчина «заминировал» Внуково из-за карантина

https://static.news.ru/photo/6a67c9da-78f2-11ea-bf55-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Сотрудники службы 112 получили звонок от мужчины, который представился сотрудником таможни аэропорта Внуково. Он сообщил о взрывном устройстве на территории воздушной гавани.

Звонящего переключили на полицию, однако он отказался от своих слов. Поступок он объяснил паникой из-за карантина, передаёт телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Силовики обследовали аэропорт, но не нашли бомбу. В настоящий момент в МВД проводится проверка по факту случившегося.

Как писал NEWS.ru, семейный психолог профессор Андрей Зберовский объяснял, что самоизоляция — серьёзное испытание для психики любого человека. Оказавшись в условиях изоляции, человек постепенно снимает «социальную маску» и становится самим собой.