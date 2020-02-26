https://static.news.ru/photo/1bc7863c-58b1-11ea-a110-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

30-летний Жаныбек вышел на одиночный пикет к посольству Киргизии в России. Вместо плаката мужчина зашил себе рот.

Инцидент произошёл на улице Большая Ордынка в Москве. К зданию вызвали представителей правоохранительных органов и врачей.

По данным РЕН ТВ, сначала его отвезли в полицейский участок, затем передали медицинским работникам. Мотивы мужчины в настоящий момент неизвестны.

Ранее, как писал NEWS.ru, столичные силовики увезли в отделение с Красной площади Алексея Лушечкина и Сергея Щербакова, входящих в состав профсоюза работников муниципального бюджетного учреждения «Автомобильные дороги».

Мужчины вышли на одиночные пикеты из-за противодействия их профсоюзной деятельности. Активисты с пустыми листами бумаги в руках привлекли внимание правоохранителей, и их забрали в ОВД «Китай-город».