30-летний Жаныбек вышел на одиночный пикет к посольству Киргизии в России. Вместо плаката мужчина зашил себе рот.
Инцидент произошёл на улице Большая Ордынка в Москве. К зданию вызвали представителей правоохранительных органов и врачей.
По данным РЕН ТВ, сначала его
Ранее, как писал NEWS.ru, столичные силовики увезли в отделение с Красной площади Алексея Лушечкина и Сергея Щербакова, входящих в состав профсоюза работников муниципального бюджетного учреждения «Автомобильные дороги».
Мужчины вышли на одиночные пикеты из-за противодействия их профсоюзной деятельности. Активисты с пустыми листами бумаги в руках привлекли внимание правоохранителей, и их забрали в ОВД «Китай-город».
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