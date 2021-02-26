Мужчина попытался убить себя у Останкинской башни

https://static.news.ru/photo/77f2df72-f0a7-11ea-89f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Мужчина попытался устроить самосожжение возле телецентра «Останкино». Затем он попросил о помощи, его госпитализировали.

Пострадавшего зовут Вадим. Он попытался совершить самоубийство, однако после возгорания забежал в КПП телецентра и попросил помощи.

В результате медики увезли его в одну из больниц города с ожогами спины и груди II-III степени, передаёт «112».

В настоящий момент мотив поступка неизвестен. По предварительным данным, у пострадавшего расстройство личности. На месте случившегося работают силовики.

Летом 2020 года мужчина устроил акт самосожжения у здания ФСБ в Калининграде. Он жаловался, что бывшая жена похитила его ребёнка. По его словам, силовики ничего не делают со сложившейся ситуацией. Спасали мужчину наряд пожарных и два наряда полиции. Полицейские вывали скорую помощь и передали его медикам, он остался жив.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Новосибирске. Местная жительница устроила истерику, когда медики попытались госпитализировать её с подозрением на коронавирус. Женщина угрожала поджечь себя и детей.