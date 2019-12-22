Покупатель магазина на севере столицы напал с ножом на мужчину. Причиной стало сделанное ему замечание.
Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова рассказала, что преступник совершал противоправные действия, на что отреагировал пострадавший. В результате он получил ранение в области ноги и был госпитализирован,
Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего и начали доследственную проверку.
Как ранее писал NEWS.ru, двое человек убиты и ещё один получил тяжёлые ранения, после того как мужчина с ножом напал на дом в Сассексе в Великобритании. У обоих жертв убийства перерезаны горла. Полиция Сассекса уже объявила о расследовании «серьёзного инцидента», однако уточнила, что информация о количестве жертв нуждается в проверке.
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