https://static.news.ru/photo/7e451ef8-2019-11ea-9ddf-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Россиянин избил женщину в самолёте, летевшем из Гоа в Москву. Причиной стал пролитый кофе.

В результате пассажирка лайнера была доставлена в больницу, врачи зафиксировали у неё перелом носа, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник. ЧП произошло 14 декабря.

В настоящий момент силовики проводят проверку по факту случившегося.

Ранее NEWS.ru писал, что трое подростков задержаны в Санкт-Петербурге после гомофобного нападения на группу девушек. Одну из них сильно избили. Среди подозреваемых лишь один совершеннолетний (19 лет). Двум другим 16 и 14 соответственно. Им вменяют «умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести» (статья 112 УК). Ещё один их приятель проходит как свидетель.