Россиянин избил женщину в самолёте, летевшем из Гоа в Москву. Причиной стал пролитый кофе.
В результате пассажирка лайнера была доставлена в больницу, врачи зафиксировали у неё перелом носа,
В настоящий момент силовики проводят проверку по факту случившегося.
Ранее NEWS.ru писал, что трое подростков задержаны в Санкт-Петербурге после гомофобного нападения на группу девушек. Одну из них сильно избили. Среди подозреваемых лишь один совершеннолетний (19 лет). Двум другим 16 и 14 соответственно. Им вменяют «умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести» (статья 112 УК). Ещё один их приятель проходит как свидетель.
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