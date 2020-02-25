https://static.news.ru/photo/ff9587b8-0a4d-11ea-aa97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли проезд по Большому Москворецкому мосту в центре Москвы. В этом месте стоит мужчина, который угрожает покончить с собой.

Об этом сообщили пользователи «Яндекс.Карт». По данным Life Shot, он выражает желание поговорить с ушедшей от него супругой и вернуть детей. При этом человек не подпускает полицейских и грозит совершить самоубийство при попытке спасателей натянуть тент.

Mash сообщает , что на реке дежурит спасательный катер.

Как ранее писал NEWS.ru, хирург-офтальмолог из подмосковного Долгопрудного был найден мёртвым в собственной ванной. Его тело обнаружила тёща, которая проживала в этой же квартире. По некоторым сведениям, медик решил свести счёты с жизнью после того, как у него диагностировали рак.