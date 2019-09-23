https://static.news.ru/photo/43022582-de2b-11e9-9379-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали 37-летнего жителя Нижегородской области, которого подозревают в избиении посетителя больницы без причины.

Полиция возбудила уголовное дело по факту правонарушения. Предполагаемый преступник находится под подпиской о невыезде, передаёт АГН « Москва » со ссылкой на источник.

Пострадавший рассказал силовикам, что инцидент произошёл в детской поликлинике на улице Большая Пироговская. Возле гардероба преступник напал на него на глазах у жены и детей, ударил по лицу и убежал. В результате потерпевший получил ушибы плеча и лица.

Ранее News.ru писал, что прокуратура возбудила административное дело в отношении старшего воспитателя детского лагеря «Солнечная долина» в Пензенской области. По данным силовиков, сотрудница учреждения вместе со своей коллегой применили силу и использовали нецензурную брань во время конфликта с воспитанником.