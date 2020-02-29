https://static.news.ru/photo/f672daba-5b00-11ea-91d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Массовая драка произошла в очереди за лимитированной коллекцией кроссовок в столице. Очевидцы опубликовали в Сети видео происшествия.

На кадры попал конфликт десятка молодых людей. Сначала они активно толкали друг друга, затем начали драться, нанося удары ногами и кулаками. Ролик опубликован в Telegram-канале «Московские новости».

Причина случившегося в настоящий момент неизвестна.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице также произошли две массовые драки футбольных фанатов.

Так, болельщики «Динамо» и «Спартака» устроили потасовку на станции метро «Маяковская». Конфликт начался в тот момент, когда на платформу, где стояли динамовцы, приехал поезд с сотней фанатов красно-белых. По предварительной информации, первыми напали болельщики «Динамо».

Ещё одна драка болельщиков «Динамо» и «Спартака» произошла на Ленинградском проспекте. В беспорядках приняли от 15 до 50 человек. Конфликт начался в троллейбусе, однако позднее фанаты вышли на улицу. Бой прошёл в формате «стенка на стенку», некоторым болельщикам разбили носы. Несколько человек остались лежать на земле без сознания.