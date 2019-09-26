https://static.news.ru/photo/c4923532-e093-11e9-a66d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Житель Москвы выпрыгнул из окна многоквартирного дома на седьмом этаже, пытаясь спастись от пожара. Инцидент произошёл в районе Ховрино.

Мужчина не стал дожидаться помощи пожарных, так как квартиру заволокло едким дымом. Вместе с тем после падения он остался жив. Ему потребовалась помощь медиков, передаёт РИА Новости .

В ходе тушения огня этажом выше были спасены три человека, двое из них — дети. Причины возгорания выясняют специалисты.

Ранее в подмосковном Раменском, как писал News.ru, семейная пара погибла, выпрыгнув из окна во время пожара. Перед этим они успели спустить вниз по верёвке ребёнка, который получил травмы.