Москвич начал стрелять в таксиста из-за парковки

https://static.news.ru/photo/8c711714-2a7e-11eb-8440-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель легковой машины несколько раз выстрелил в таксиста. Причиной конфликта стало парковочное место, сообщили в МВД.

Инцидент произошёл в Оружейном переулке. Шофёр ждал клиента, когда к нему подъехал другой автомобиль.

Мужчина, который находился в машине вместе с женщиной, сказал сотруднику такси, что тот неправильно припарковался. Затем он догнал машину перевозчика и через открытое стекло несколько раз выстрелил в шофёра, передаёт «Говорит Москва».

Позже силовики задержали 38-летнего москвича, который, по предварительным данным, открыл стрельбу. Его обвиняют в хулиганстве.

Таксист получил огнестрельное ранение грудной клетки и обратился за помощью к врачам.

Ранее NEWS.ru писал, что в Иркутской области задержан местный житель, открывший стрельбу по группе подростков, в результате инцидента погибла 15-летняя девушка, также в больницу был доставлен 17-летний юноша.