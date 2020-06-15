Московского стрелка проверят на причастность к другим преступлениям

https://static.news.ru/photo/1c19b73a-af33-11ea-b5c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов планируют проверить стрелявшего в полицейских в Москве мужчину на причастность к другим особо тяжким правонарушениям. В том числе они выяснят, имел ли он отношение к убийству руководителя центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Об этом журналистам «Интерфакса» сообщил источник. Информатор ТАСС в силовых структурах отметил , что подозреваемый ранее не привлекался к уголовной ответственности и не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Столичные полицейские отправили запрос на проверку в ингушский МВД.

Молодой человек не попадал ранее в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, он не состоял в незаконных вооруженных формированиях, не было уголовного преследования и он не находился в розыске, — подчеркнул собеседник агентства.

Накануне стало известно, что предполагаемый преступник работал один и примерно десять раз выстрелил в сторону силовиков без видимой причины.

ЧП произошло у гостиницы «Салют». Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов такси. Огонь по ним открыл проходивший мимо мужчина. Предполагается, что он стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. В результате двое полицейских были ранены.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Прокурор Москвы Денис Попов поставил его на особый контроль.

Предполагается, что на полицейских напал приезжий с Кавказа. По некоторым данным в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оперативники допрашивают таксиста, ставшего свидетелем ЧП. Появилась информация, что нападавший умер в больнице, однако в СК это опровергли.