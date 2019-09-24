Полицейские задержали мужчину, который подозревается в хищении радиаторной батареи из дома в центре Москвы. Мужчина оставил на месте преступления кроссовок.
Преступник не смог унести тяжёлую батарею и положил её вместе с предметом одежды, передаёт АГН «
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят разбирательство с предполагаемым вором.
Ранее News.ru писал, что бездомный мужчина 22 сентября подошёл к 20-летней девушке, ожидающей автобус на остановке в Новой Москве, ударил её несколько раз по лицу и украл крестик. Инцидент произошёл в поселении Сосенское.