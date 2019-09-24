https://static.news.ru/photo/498e4706-dede-11e9-b3c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в хищении радиаторной батареи из дома в центре Москвы. Мужчина оставил на месте преступления кроссовок.

Преступник не смог унести тяжёлую батарею и положил её вместе с предметом одежды, передаёт АГН « Москва » со ссылкой на источник. Силовики считают, что правонарушение осуществил 33-летний безработный житель города.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят разбирательство с предполагаемым вором.

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