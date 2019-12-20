Неизвестные продолжают сообщать о взрывных устройствах, заложенных в столичных детских садах и школах. В настоящий момент ведётся проверка всех сообщений.
«Заминированы» около десяти средних образовательных учреждений и несколько дошкольных,
По данным АГН «Москва», эвакуация
19 декабря в Москве были эвакуированы порядка 14 тысяч детей. Анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в детсады на Кронштадтском бульваре, улице Маршала Катукова, бульваре Яна Райниса, школу на Бусиновской Горке и в другие образовательные учреждения. В общей сложности проверки прошли в 40 садах и школах, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен