https://static.news.ru/photo/ca39e134-2327-11ea-9a8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестные продолжают сообщать о взрывных устройствах, заложенных в столичных детских садах и школах. В настоящий момент ведётся проверка всех сообщений.

«Заминированы» около десяти средних образовательных учреждений и несколько дошкольных, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник. В некоторых заведениях была объявлена эвакуация.

По данным АГН «Москва», эвакуация прошла в детских садах на улицах Медведева и Цюрупы. К зданиям вызвали кинологов.

19 декабря в Москве были эвакуированы порядка 14 тысяч детей. Анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в детсады на Кронштадтском бульваре, улице Маршала Катукова, бульваре Яна Райниса, школу на Бусиновской Горке и в другие образовательные учреждения. В общей сложности проверки прошли в 40 садах и школах, писал NEWS.ru.