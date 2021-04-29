Мощный взрыв прогремел на газопроводе в Башкирии

https://static.news.ru/photo/d861a774-a963-11eb-885c-96000091f725_660.jpg Фото: Новости Уфы и РБ - UfaTime.ru / ВКонтакте

Газопровод взорвался и загорелся в башкирском селе Серменево в пятницу, 30 апреля. В Сети появилось видео произошедшего.

В МЧС сообщили, что причиной инцидента стала разгерметизация трубы.

30 апреля 2021 года в 05:04 мск в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о разгерметизации с последующим горением газового трубопровода в Серменево Белорецкого района, — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Пока данных о пострадавших или погибших — нет. Пожарные сейчас пытаются охладить зону горения. На месте работают 38 человек и 15 единиц техники.

Как ранее писал NEWS.ru, в Московской области МЧС с 1 мая введёт особый противопожарный режим. В качестве профилактики пожаров спасатели совместно с сотрудниками МВД будут проводить рейды по садовым товариществам и дачам. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС.