https://static.news.ru/photo/f53136bc-cb1b-11e9-8d8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: 13.mchs.gov.ru

Девятилетний житель Мордовии Кирилл Кемайкин спас четырёхлетнюю сестру во время пожара, произошедшего 28 августа в их доме в селе Ардатово. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

Чтобы спастись, девятилетний ребёнок разбил стекло на кухне и вытащил через него свою сестру, тем самым он спас жизнь не только себе, но маленькой девочке, — говорится в сообщении на сайте ведомства .

В МЧС уточнили, что на момент возникновения пожара в доме, Кирилл Кемайкин 2010 года рождения смотрел телевизор и почуял запах гари. Открыв дверь в коридор, мальчик обнаружил горение, после чего отправился за своей младшей сестрой 2015 года рождения, которая в этот момент спала.

К моменту прибытия на место ЧП пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение кровли и обшивки дома.

Как писал News.ru, ранее пожар произошёл в жилом доме в центре Москвы. Находившийся в помещении человек погиб.