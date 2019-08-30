Девятилетний житель Мордовии Кирилл Кемайкин спас четырёхлетнюю сестру во время пожара, произошедшего 28 августа в их доме в селе Ардатово. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.
Чтобы спастись, девятилетний ребёнок разбил стекло на кухне и вытащил через него свою сестру, тем самым он спас жизнь не только себе, но маленькой девочке, — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В МЧС уточнили, что на момент возникновения пожара в доме, Кирилл Кемайкин 2010 года рождения смотрел телевизор и почуял запах гари. Открыв дверь в коридор, мальчик обнаружил горение, после чего отправился за своей младшей сестрой 2015 года рождения, которая в этот момент спала.
К моменту прибытия на место ЧП пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение кровли и обшивки дома.