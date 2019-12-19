https://static.news.ru/photo/81af0f00-2289-11ea-8bb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xueqi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кадры с ликвидацией стрелка, напавшего на здание ФСБ на площади Воровского в Москве, появились в Сети.

На видео преступник прячется за колонной и отстреливается от атакующих его сотрудников силовых структур. В конце он падает от попадания пули.

Из-за ЧП остановлено автомобильное движение в центре Москвы. По разным данным, в результате стрельбы погибли от одного до трёх человек. На станции метро «Лубянка» введены ограничения на вход и выход пассажиров.

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