Кадры с ликвидацией стрелка, напавшего на здание ФСБ на площади Воровского в Москве, появились в Сети.
На видео преступник прячется за колонной и отстреливается от атакующих его сотрудников силовых структур. В конце он падает от попадания пули.
Из-за ЧП остановлено автомобильное движение в центре Москвы. По разным данным, в результате стрельбы погибли от одного до трёх человек. На станции метро «Лубянка» введены ограничения на вход и выход пассажиров.
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