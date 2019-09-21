https://static.news.ru/photo/eaee6bc6-dd35-11e9-8007-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двое детей из России, облитые горящим маслом на отдыхе в Турции, находятся в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает.

В реанимации они не нуждаются. Операций в плане лечения не назначено. Площадь ожогов у каждого составляет менее десяти процентов, — рассказала екатеринбургскому городскому порталу E1.ru пресс-секретарь управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Татьяна Ауст.

Происшествие случилось 20 сентября в отеле в турецком посёлке Кестель. Во время кулинарного шоу из-за ошибки повара горящее масло расплескалось на зрителей. Пострадали восемь человек, из них двое — дети туристов из России. Как сообщал News.ru, 21 сентября мальчиков трёх и 10 лет эвакуировали в Екатеринбург. В аэропорту их забирала машина медицины катастроф.