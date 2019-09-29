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Городской родильный дом Читы обратился в прокуратуру региона с просьбой выяснить, кто выбросил медицинские отходы в лесу Ингодинского района столицы субъекта. Часть мусора может принадлежать самому учреждению.

Руководство роддома попросило ведомство принять меры по отношению к бизнесмену, с которым заключён контракт на вывоз и утилизацию отходов, пишет « Московский комсомолец ».

Про груду использованных изделий медицинского назначения около посёлка Антипихи Минздрав региона узнал из социальных сетей. После этого власти провели проверку.

Ранее News.ru сообщал, что пользователи соцсетей обсуждали крупную партию препаратов от инсульта, выброшенную неизвестными в овраг в Башкирии. Сотни упаковок с лекарствами нашли в районе улицы Мало-Луговая в городе Белебей. Снимки пачек фармакологических средств опубликовали в Сети.