https://static.news.ru/photo/201cc318-de00-11e9-90f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Снег идёт на сложном участке трассы в Башкортостане, именуемом в народе «тёщиным языком». По данным республиканского ГУ МЧС, сложный участок автодороги находится между Уфой и Белорецком.

Для мониторинга обстановки на участке «тёщин язык» работают спасатели, движение в штатном режиме, затруднения нет, — цитирует сообщение РИА Новости .

Там работает снегоуборочная машина, при необходимости готова вторая.

По данным синоптиков, 23 сентября в республике прогнозируется облачная погода с прояснениями, а также небольшими дождями и снегопадами. В отдельных районах Башкортостана может наблюдаться установление временного снежного покрова. Кроме этого, местами ожидается туман и ухудшение видимости до 500-1000 м.

Как писал News.ru, в ряде районов Подмосковья в минувшие выходные наблюдались дождь со снегом и градом. Самые обильные осадки выпали в Клину.