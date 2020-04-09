МЧС опровергло информацию о пострадавших при взрыве в московском БЦ

Пресс-служба столичного ГУ МЧС рассказала о взрыве бойлера в бизнес-центре «Панорама» в Москве. Информации о пострадавших в результате ЧП в настоящий момент не поступало.
Об этом в ведомстве
Сведений о пострадавших не поступало, — сказали там.
Ранее, как писал NEWS.ru, в СМИ появились данные о шести пострадавших от взрыва.
Предположительно, в здании делали ремонт. Сразу после хлопка начался пожар. Возгорание удалось ликвидировать, его площадь составила 5 кв. м.
Добавьте наши новости в избранные источники