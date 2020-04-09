МЧС опровергло информацию о пострадавших при взрыве в московском БЦ

https://static.news.ru/photo/6e829efc-7a58-11ea-9566-fa163e074e61_660.jpg Фото: Инна Шимкова/ТАСС

Пресс-служба столичного ГУ МЧС рассказала о взрыве бойлера в бизнес-центре «Панорама» в Москве. Информации о пострадавших в результате ЧП в настоящий момент не поступало.

Об этом в ведомстве сообщили журналистам ТАСС.

Сведений о пострадавших не поступало, — сказали там.

Ранее, как писал NEWS.ru, в СМИ появились данные о шести пострадавших от взрыва.

Предположительно, в здании делали ремонт. Сразу после хлопка начался пожар. Возгорание удалось ликвидировать, его площадь составила 5 кв. м.