Мать убитой в Красноярском крае девочки дважды обращалась в полицию

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Жительница посёлка Нижняя Коя Шушенского района Красноярского края дважды обращалась в полицию в связи с изнасилованием и угрозой убийством её 12-летней дочери. Дело завели только после смерти девочки.

В первый раз обращение в правоохранительные органы поступило в 2019 году. Тогда семья заявила об изнасиловании ребёнка, однако следователи не стали возбуждать уголовное дело. Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.

Кроме того, полицейские нее стали возбуждать дело по фактам угрозы убийством в 2020 году. В настоящий момент оба производства возобновлены по требованию прокуратуры.

В местном МВД уверяют, что проводили все необходимые действия, передаёт «Медиазона». В 2019 году подозреваемого несовершеннолетнего поставили на профилактический учёт. При этом силовики не смогли доказать, что он угрожал девочке убийством.

Как писал NEWS.ru, 12-летняя девочка со своей 10-летней сестрой пошла встречать коров. Младшая позже вернулась домой, а старшая решила поиграть на детской площадке. Через некоторое время родители начали искать дочь, которая так и не вернулась с прогулки. Девочку искали как пропавшую.

Позднее её тело нашли в заброшенном пожарном колодце с признаками насильственной смерти.

Виновным в убийстве следователи назвали местного жителя, имеющего проблемы с психикой. Однако местные жители считают, что он либо вообще не принимал участия в преступлении, либо его надоумила банда подростков, которая нападает на прохожих в деревне уже два года. Мать девочки уверена, что именно они изнасиловали девочку год назад, а теперь убили её.

Позднее следователи предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве 25-летнему жителю деревни Нижняя Коя Красноярского края. Кроме того, дело завели на сотрудников центра соцобеспечения и задержали 147-летнего школьника.

В ходе расследования было допрошено более 30 свидетелей и очевидцев, назначено 30 экспертиз и проведено свыше десяти обысков.