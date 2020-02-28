Девятилетний мальчик, страдающий ДЦП, погиб после удара матери. Ребёнок поссорился с ней из-за домашнего задания по математике.
Инцидент произошёл вечером 26 февраля,
Она ударила малыша в грудь, и тот начал задыхаться. Мать вызвала скорую и попыталась спасти ребёнка, выполняя рекомендации специалистов, однако ей это не удалось.
Приехавшим по вызову врачам женщина заявила, что убила сына и собирается покончить с собой. Её доставили в психиатрическую клинику.
Ранее NEWS.ru писал, что дальнобойщик, ехавший по МКАД, увидел мальчика, гуляющего по обочине с мешком на голове. Водитель довёз его до ближайшей заправки и позвонил в полицию. Шестилетний Лев Куликов рассказал полицейским, что в лесу его оставила мама в наказание за издевательства над собакой. Позднее женщину задержала полиция. Ей было предъявлено обвинение в покушении на убийство.
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