https://static.news.ru/photo/6c7589cc-5a31-11ea-b764-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Девятилетний мальчик, страдающий ДЦП, погиб после удара матери. Ребёнок поссорился с ней из-за домашнего задания по математике.

Инцидент произошёл вечером 26 февраля, передаёт МК. Женщина захотела позаниматься с сыном, чтобы он получил хорошую оценку, но в результате поссорилась с ним.

Она ударила малыша в грудь, и тот начал задыхаться. Мать вызвала скорую и попыталась спасти ребёнка, выполняя рекомендации специалистов, однако ей это не удалось.

Приехавшим по вызову врачам женщина заявила, что убила сына и собирается покончить с собой. Её доставили в психиатрическую клинику.

Ранее NEWS.ru писал, что дальнобойщик, ехавший по МКАД, увидел мальчика, гуляющего по обочине с мешком на голове. Водитель довёз его до ближайшей заправки и позвонил в полицию. Шестилетний Лев Куликов рассказал полицейским, что в лесу его оставила мама в наказание за издевательства над собакой. Позднее женщину задержала полиция. Ей было предъявлено обвинение в покушении на убийство.