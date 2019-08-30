https://static.news.ru/photo/81becd02-ccb0-11e9-a0ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Органы опеки могут лишить родительских прав мать двухлетней девочки, пострадавшей от нападения сожителя женщины. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области Людмила Хижняк.

Ситуация будет изучаться, потом будет рассматриваться вопрос [о лишении матери родительских прав]. После проверки органы опеки будут принимать решение, выходить с иском в суд или нет, — цитирует Хижняк ТАСС .

По словам детского омбудсмена, отчим ребёнка во время инцидента был пьян. В аппарат уполномоченного семья пострадавшей девочки не обращалась.

Хижняк также сообщила, что ситуация находится на её контроле. У пострадавшей есть старший брат, который находится в реабилитационном центре.

Как писал News.ru, сотрудник полиции в Ульяновской области спас двухлетнюю девочку, которую мог изрезать сожитель её матери. С многочисленными ранами мягких тканей грудной клетки малышку доставили в больницу.