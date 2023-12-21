Массовый расстрел в Праге: кем был стрелок, при чем тут убийство в Брянске Чешские СМИ: стрелка из Праги вдохновило убийство в школе Брянска

Фото: MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

Прага. Сотрудники экстренных служб у Карлова университета

Расстрел в Карловом университете в Праге стал крупнейшим массовым убийством в Чехии. Что известно о стрелке, сколько было жертв, как убийство в Праге оказалось связано с убийством в брянской гимназии № 5?

Сколько людей убили в Праге

Стрельба на философском факультете Карлова университета произошла около 15 часов дня 21 декабря. По данным полиции, в результате нападения погибло не менее 15 человек.

«Глава полиции Чехии Мартин Вондрашек сообщил, что в результате этого трагического события погибло более 15 человек. Минимум 24 человека получили ранения», — сообщили СМИ.

Неофициальные источники агентства Lidovky.cz утверждают, что погибших по крайней мере 17, не считая стрелка, который покончил с собой.

Стрельба в Карловом университете стала самым кровавым массовым убийством в истории Чехии. Оружие, которым воспользовался стрелок, пока не называется. Предположительно, это винтовка AR-15 со снайперским прицелом.

Фото: MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС Прага. Сотрудники экстренных служб у Карлова университета

Что известно о стрелке

Полиция Чехии заявила, что знала о подготовке нападения и искала студента, который хочет совершить самоубийство. По данным SZ, около полудня полицейские получили информацию о том, что 24-летний мужчина едет в Прагу из Кладно и собирается покончить с собой.

Через несколько минут в Кладно был найден труп человека, который был опознан как отец подозреваемого.

Стрелка звали Давид Козак, и он был студентом факультета искусств. Полицейские предположили, что он собирается атаковать лекцию на своем факультете и эвакуировали студентов, однако Козак совершил нападение на философский факультет в другом здании на площади Палах.

Около 15:20 стало известно, что безжизненное тело стрелка лежит на балконе здания факультета. Полиция Чехии продолжает поиск взрывных устройств, которые мог привезти Козак. В Кладно было обнаружено нечто, напоминающее самодельное взрывное устройство, с объектом работают взрывотехники.

При чем здесь убийство в гимназии в Брянске

Чешская полиция заявила, что Давид Козак не вызывал подозрений.

«По результатам проверки, стрелок был для нас „чистым листом“, мы выяснили, что он легально владеет несколькими единицами огнестрельного оружия», — сообщил начальник полиции.

При этом после массового убийства в Telegram был обнаружен канал стрелка, который пишет о том, что «ненавидит мир» и хочет уйти из жизни, причинив как можно больше боли. 24-летний чешский студент вел канал на русском языке с небольшими ошибками. В Сети появились отрывки из канала Козака.

Убийца писал, что на преступление его сподвиг поступок российской школьницы, которая расстреляла одноклассников в гимназии № 5 Брянска. По его словам, «она слишком мало убила» и он хотел «исправить ошибку». Последняя запись в канале появилась 19 декабря: Козак писал о «непереносимом звоне в ушах».

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