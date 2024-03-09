Массовый налет БПЛА на Таганрог: куда бьют ВСУ, что в городе, сколько жертв

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российское военное ведомство сообщило об отражении массированной воздушной атаки со стороны ВСУ. Сколько БПЛА атаковали Таганрог, где еще были атаки ВСУ, сколько погибших и пострадавших?

Сколько БПЛА применили ВСУ

Утром 9 марта Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 47 беспилотников противника. 41 беспилотник ВСУ применили по Ростовской области, под удар попал город Таганрог, также несколько БПЛА атаковали Морозовск.

Telegram-канал «ЧП Таганрог» опубликовал сообщение читателя, который рассказал о происходившем ночью. По его словам, взрывы были слышны в направлении районов Новые Дома и Урицкого. Канал автомобилистов Таганрога сообщает о перекрытии проезжей части от перекрестка ул. Бабушкина (Михайловка) в направлении вокзалов. Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев объявил, что в городе работают оперативные службы, устраняя последствия налета.

«Обращаю внимание на то, что лишние комментарии в социальных сетях недопустимы. Все необходимые комментарии дает Минобороны», — напомнил Фатеев.

В соцсетях тем не менее уже распространяются видеозаписи ночной атаки. Слышны звуки двигателей БПЛА, виден по крайней мере один мощный взрыв на расстоянии порядка 1,5 км.

Telegram-канал «ИЗНАНКА» сообщил, что было четыре волны дронов — в 02:23, 02:56, 03:19 и 04:45 9 марта. Baza сообщает, что их целью в Таганроге стала территория авиационного предприятия, которое входит в состав научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК им. Г. М. Бериева). Предприятие занимается производством и ремонтом самолетов дальней радиолокационной разведки А-50.

Губернатор Голубев сообщил, что повреждений городской инфраструктуры после атаки зафиксировано не было.

Фото: МО Украины

Как ВСУ атаковали в Белгородской и Курской областях

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о многочисленных атаках БПЛА в Белгородской области за минувшие сутки. Беспилотники сбивали над селами Беломестное, Болдыревка, Варваровка, Петровка. В Головино получил повреждения автомобиль. В Шаховке дрон-камикадзе атаковал линию электропередачи, а в Яковлевском округе под ударом оказался неназванный инфраструктурный объект. При этом ночью над регионом был перехвачен всего один беспилотник.

В Курске, который ночью атаковали два БПЛА, обломки сбитого беспилотника ударили в крышу 6-й поликлиники на улице Союзной. Как сообщил губернатор Старовойт, на месте работает комиссия во главе с министром здравоохранения области. Губернатор показал на видео последствия удара (в поликлинике уцелели стекла) и поблагодарил за работу бойцов ПВО.

Волгоградская область ночью была атакована тремя БПЛА. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что они были сбиты над Городищенским районом, примыкающим к Волгограду.

Фото: МО РФ

Сколько пострадавших после атаки беспилотников ВСУ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что, по предварительным данным, в результате атаки на Таганрог не было погибших и пострадавших. Уже после атаки получил ранение сотрудник МЧС в ходе устранения последствий на земле. Угрозы для его жизни нет.

В Курске после удара по поликлинике пострадавших также не было, сообщил губернатор Роман Старовойт. Пациентов и медицинский персонал перевели в безопасное место.

Губернатор Гладков сообщил о многочисленных обстрелах и ударах БПЛА в регионе в минувшие сутки. Днем 8 марта несколько беспилотников-камикадзе атаковали строительную технику на окраине села Рождественка. В результате нападения погибли двое водителей, еще один рабочий получил множественные ранения и находится в больнице.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также подтвердил, что беспилотники ВСУ были перехвачены системами ПВО и пострадавших не было.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что думают об этом эксперты

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru назвал атаку беспилотников попыткой ВСУ перенести террористическую деятельность вглубь России.

«Украине нужна эскалация, расширение зоны боевых действий. По мере ухудшения ситуации на линии боевого соприкосновения для ВСУ Киев будет наращивать террористическую деятельность, диверсионную деятельность на территории России. Это попытка запугать население РФ накануне президентских выборов», — заявил эксперт.

Матвийчук заявил, что уверен: сил ПВО у России достаточно, чтобы отразить такие угрозы со стороны ВСУ. По его мнению, атака совершалась с подконтрольной Киеву территории ДНР.

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