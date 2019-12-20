https://static.news.ru/photo/ec353910-2420-11ea-b815-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Две машины столкнулись на улице Большой Садовой в Москве. В результате ДТП одна из них загорелась, сообщили в ГИБДД.

В настоящий момент на месте работают пожарные, отмечается в Twitter ведомства. Сотрудники ДПС ограничили движение транспорта по внутренней стороне Садового кольца.

Сотрудники дорожно-патрульной службы ограничили движение транспорта по внутренней стороне Садового кольца.

На месте продолжают работы пожарные расчеты. ГИБДД Москвы призывает водителей выбирать альтернативные маршруты движения. https://t.co/la7QcUx5Mh — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) December 21, 2019

В МЧС отметили, что площадь возгорания составила 15 кв. м. Информации о пострадавших сейчас нет, передаёт АГН «Москва».

Как писал NEWS.ru ранее, утром 14 декабря на 242-м километре трассы Пермь — Екатеринбург произошла авария. По предварительным данным, водитель заказного автобуса, перевозившего 53 человека, заснул во время движения, в результате чего машина вылетела в кювет, где перевернулась и легла на левый бок.