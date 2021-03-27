Машина загорелась на МКАД

https://static.news.ru/photo/9c660cce-8f1e-11eb-8920-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобиль загорелся на МКАД. В результате возникло затруднение для движения автомобилей, сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Инцидент произошёл на 44-м километре внутренней стороны кольцевой дороги, недалеко от развязки с Киевским шоссе и Ленинским проспектом.

На внутренней стороне 44-го км МКАД (в районе развязки МКАД — Киевское шоссе — Ленинский проспект) в средней полосе произошло возгорание автомобиля, — говорится в Telegram-канале Дептранса.

Там отмечается, что в настоящий момент на месте ЧП работают представители экстренных служб. Причина случившегося в настоящий момент неизвестно.

Несколькими часами ранее авария с участием двух автомобилей произошла на 33-м километре МКАД. Движение было временно затруднено. Кроме того, две машины столкнулись на Рязанском проспекте столицы, движение в сторону центра было затруднено на 2,8 км. Также на внешней стороне 68-го км МКАД, перед Волоколамским шоссе, два автомобиля врезались друг в друга в четвёртой и пятой полосах.

При этом загруженность столичных автомобильных дорог днём 27 марта достигла семи баллов из десяти возможных, писал NEWS.ru.