Машина влетела в здание Театра Вахтангова за час до Нового года

https://static.news.ru/photo/d795a880-faf0-11ea-a97b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобиль Mercedes врезался в здание Театра имени Вахтангова на Арбате в Москве. Инцидент произошёл в 23:00 31 декабря, за час до Нового года.

В момент ДТП на улице находились прохожие. Однако в результате ЧП никто не пострадал.

После аварии из-под капота машины пошёл пар. Затем из машины вышли четыре человека, которые ушли с места происшествия, передаёт Life.

В настоящий момент причины случившегося и дельнейшее развитие событий неизвестны, официальной информации о столкновении нет. Сотрудники правоохранительных органов ознакомятся с этой информацией, после чего заведут дело.

Также 31 декабря две машины столкнулись в Сургуте. В результате аварии травмы получили пять человек, среди которых переодетые в Деда Мороза и Снегурочку взрослые, а также ребёнок.

Дед Мороз был за рулём автомобиля Lada Granta. По предварительным данным, он не уступил дорогу и врезался в Volkswagen, который двигался по встречной полосе. В результате ЧП погибших нет. Всех пострадавших доставили в травматологию, писал NEWS.ru.