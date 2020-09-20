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Машина скорой помощи в Ростове перевернулась после столкновения

13:39, 20 сентября 2020 14
Фото: Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону/vk.com

В Ростове машина скорой столкнулась с легковым автомобилем и перевернулась. Об этом 20 сентября журналистам сообщили сотрудники регионального управления ГИБДД.

Авария в Ростове произошла неподалёку от дома 138/1А на регулируемом участке улицы Мадояна.

Машина скорой помощи двигалась с включёнными звуковыми и световыми спецсигналами. Автомобиль столкнулся с машиной Hyundai Solaris. От удара произошло опрокидывание скорой, водитель которой пострадал, — цитирует сообщение РИА Новости.

Мужчина после ДТП обратился за медицинской помощью.

Как ранее передавал NEWS.ru, на территории Кстовского района Нижегородской области 19 сентября произошло крупное ДТП с участием трёх автомобилей. В результате аварии погибли пять человек.

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