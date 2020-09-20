Машина скорой помощи в Ростове перевернулась после столкновения

https://static.news.ru/photo/32d3ea4e-fb2e-11ea-8770-fa163e074e61_660.jpgФото: Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону/vk.com
В Ростове машина скорой столкнулась с легковым автомобилем и перевернулась. Об этом 20 сентября журналистам сообщили сотрудники регионального управления ГИБДД.
Авария в Ростове произошла неподалёку от дома 138/1А на регулируемом участке улицы Мадояна.
Машина скорой помощи двигалась с включёнными звуковыми и световыми спецсигналами. Автомобиль столкнулся с машиной Hyundai Solaris. От удара произошло опрокидывание скорой, водитель которой пострадал, — цитирует сообщение РИА Новости.
Мужчина после ДТП обратился за медицинской помощью.
Как ранее передавал NEWS.ru, на территории Кстовского района Нижегородской области 19 сентября произошло крупное ДТП с участием трёх автомобилей. В результате аварии погибли пять человек.