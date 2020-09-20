Машина скорой помощи в Ростове перевернулась после столкновения

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На территории Волгодонска вечером 18 сентября загорелся полигон твёрдых бытовых отходов. Предварительная версия причины произошедшего — поджог. В настоящее время площадь возгорания составляет 2,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Сергей Вислоушкин.

По его словам, в тушении пожара сейчас участвуют три самосвала, бульдозер и экскаватор. Производится отсыпка глиной по фронту горения. На сайте администрации города также сообщается, что информация о возгорании поступила...