Восьмилетний мальчик получил травмы средней тяжести в результате аварии в Калининском районе Санкт-Петербурга. Ребёнка, переходившего дорогу, сбила машина, сообщили в местном ГИБДД.
Пострадавший шёл по регулируемому пешеходному переходу,
В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку по факту ЧП.
Ранее NEWS.ru писал, что четыре автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы. Из-за аварии частично было перекрыто движение. В ДТП пострадал один человек.
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