Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восьмилетний мальчик получил травмы средней тяжести в результате аварии в Калининском районе Санкт-Петербурга. Ребёнка, переходившего дорогу, сбила машина, сообщили в местном ГИБДД.

Пострадавший шёл по регулируемому пешеходному переходу, передаёт РЕН ТВ. За рулём автомобиля был 72-летний водитель.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку по факту ЧП.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы. Из-за аварии частично было перекрыто движение. В ДТП пострадал один человек.

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