https://static.news.ru/photo/4112f4be-e401-11e9-9eda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Четыре машины столкнулись на регулируемом перекрёстке в Нижнем Новгороде. В результате ДТП один автомобиль выехал на тротуар и сбил пешеходов.

Девять человек пострадали в аварии. Все они находились в пешеходной зоне, передаёт « Интерфакс ».

В настоящий момент пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, их осматривают врачи.

Ранее News.ru сообщал, что легковой автомобиль врезался в стену вестибюля станции МЦК «Окружная» на севере столицы. В результате погибли двое и пострадали три человека. Позже выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.