Четыре машины столкнулись на регулируемом перекрёстке в Нижнем Новгороде. В результате ДТП один автомобиль выехал на тротуар и сбил пешеходов.
Девять человек пострадали в аварии. Все они находились в пешеходной зоне, передаёт «
В настоящий момент пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, их осматривают врачи.
Ранее News.ru сообщал, что легковой автомобиль врезался в стену вестибюля станции МЦК «Окружная» на севере столицы. В результате погибли двое и пострадали три человека. Позже выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
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