Фото: Пресс-служба УМВД Югры

Погибшей в ДТП, произошедшем в центре Нижнего Новгорода, оказалась мамой одной из девятиклассниц, сопровождаемых в театр. Информацию об этом распространил мэр города Владимир Панов.

В результате ДТП погибла мама одной из учениц автозаводской школы № 37, которая сопровождала ребят из 9 "А" класса на спектакль в ТЮЗ, — написал Панов в Facebook. Градоначальник принёс...