Авария с участием двух машин произошла в Ханты-Мансийском автономном округе. В результате один автомобиль сгорел вместе с находящимися внутри водителем и двумя пассажирами.
Транспортные средства совершили лобовое столкновение. Шофёр и пассажиры второй машины были направлены в больницу города Лянтора, передаёт «
Инцидент произошёл на 31-м километре дороги Лянтор — Нижнесортымский. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее в Тюменской области, как писал News.ru, автобус с сотрудниками птицефабрики съехал в кювет из-за того, что водитель не справился с управлением. Пострадали шесть человек.
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