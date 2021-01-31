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Машина полиции загорелась в центре Москвы

14:54, 31 января 2021 143
Фото: NEWS.ru

Микроавтобус полиции загорелся в центре столицы, недалеко от Тверской улицы.

Очевидцы рассказали, что слышали взрыв, передаёт Baza. По информации Mash, инцидент произошёл у Вознесенского переулка. Сейчас транспортное средство удалось потушить.

Причина произошедшего в настоящий момент неизвестна.

В Москве и во многих других городах России продолжается акция в поддержку политика Алексея Навального. В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры против активистов.

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.

По всей России силовики задержали как минимум 1643 человека. Наибольшее число задержанных в Москве, где за два с половиной часа с начала акции увели 338 человек. На втором месте по этому показателю Красноярск (164 задержанных), на третьем —Санкт-Петербург (126 задержанных).

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