Машина полиции загорелась в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/c6f54800-63be-11eb-afa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Микроавтобус полиции загорелся в центре столицы, недалеко от Тверской улицы.

Очевидцы рассказали, что слышали взрыв, передаёт Baza. По информации Mash, инцидент произошёл у Вознесенского переулка. Сейчас транспортное средство удалось потушить.

Причина произошедшего в настоящий момент неизвестна.

В Москве и во многих других городах России продолжается акция в поддержку политика Алексея Навального. В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры против активистов.

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.

По всей России силовики задержали как минимум 1643 человека. Наибольшее число задержанных в Москве, где за два с половиной часа с начала акции увели 338 человек. На втором месте по этому показателю Красноярск (164 задержанных), на третьем —Санкт-Петербург (126 задержанных).