Машина полиции загорелась в центре Москвы

Микроавтобус полиции загорелся в центре столицы, недалеко от Тверской улицы.
Очевидцы рассказали, что слышали взрыв,
Причина произошедшего в настоящий момент неизвестна.
В Москве и во многих других городах России продолжается акция в поддержку политика Алексея Навального. В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры против активистов.
Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.
По всей России силовики задержали как минимум 1643 человека. Наибольшее число задержанных в Москве, где за два с половиной часа с начала акции увели 338 человек. На втором месте по этому показателю Красноярск (164 задержанных), на третьем —Санкт-Петербург (126 задержанных).