Маленькая девочка попала в больницу после сотни укусов бродячих собак

Две бродячие собаки напали на маленькую девочку в Мурманске. Ребёнка доставили в больницу с более чем сотней укусов. Об этом сообщили в местном СУ СК, передаёт телеканал «360».
Инцидент произошёл 2 мая у дома 24 по Фестивальной улице. У животных не было чипов.
[Собаки] напали на девочку 2012 года рождения. Пострадавшая с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение. На теле, лице и конечностях ребёнка зафиксировано более 100 укусов, — рассказали следователи.
Сотрудники Следственного комитета забрали на экспертизу одежду девочки, изъяли записи с камер, а также допросили свидетелей ЧП. Сейчас они устанавливают причины случившегося. Также они собираются оценить действия лиц, которые отвечают за контроль численности и чипирование бездомных животных.
В апреле четырёхлетний ребёнок погиб после нападения стаи бродячих собак в Учалинском районе Башкирии. Собаки накинулись на мальчика, когда он катался возле дома на велосипеде. Ребёнок погиб на месте. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека». Следователи проверят чиновников администрации Учалинского района на предмет исполнения обязанностей по организации отлова безнадзорных животных.
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