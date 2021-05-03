Маленькая девочка попала в больницу после сотни укусов бродячих собак

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Две бродячие собаки напали на маленькую девочку в Мурманске. Ребёнка доставили в больницу с более чем сотней укусов. Об этом сообщили в местном СУ СК, передаёт телеканал «360».

Инцидент произошёл 2 мая у дома 24 по Фестивальной улице. У животных не было чипов.

[Собаки] напали на девочку 2012 года рождения. Пострадавшая с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение. На теле, лице и конечностях ребёнка зафиксировано более 100 укусов, — рассказали следователи.

Сотрудники Следственного комитета забрали на экспертизу одежду девочки, изъяли записи с камер, а также допросили свидетелей ЧП. Сейчас они устанавливают причины случившегося. Также они собираются оценить действия лиц, которые отвечают за контроль численности и чипирование бездомных животных.

В апреле четырёхлетний ребёнок погиб после нападения стаи бродячих собак в Учалинском районе Башкирии. Собаки накинулись на мальчика, когда он катался возле дома на велосипеде. Ребёнок погиб на месте. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека». Следователи проверят чиновников администрации Учалинского района на предмет исполнения обязанностей по организации отлова безнадзорных животных.