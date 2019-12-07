Фото: arbat-expo.ru

Работник концертного зала на Новом Арбате в Москве получил травмы из-за падения люстры.

Пострадавшим оказался 50-летний мужчина, передаёт РЕН ТВ. В настоящий момент его госпитализировали.

Подробности произошедшего не сообщаются.

Как ранее писал News.ru, дочь певицы Любови Успенской поделилась с подписчиками Instagram фотографией, которая вызвала массу расспросов. На снимке 29-летняя Татьяна Плаксина предстала в футболке и с забинтованной рукой. Как выяснилось, девушка получила очередную травму, когда открывала краски.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях