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Жители Гунибского района Дагестана раскритиковали власти из-за отсутствия работ по ликвидации последствий камнепада, повредившего дорогу. Из-за этого от цивилизации оказались оторваны три селения.

Местные жители опровергают информацию властей о проведении восстановительных и ремонтных работ. По словам депутата районного собрания Гасангусейна Гасангусейнова, никаких работ никто не проводит. Он рассказал, что люди практически отрезаны от...