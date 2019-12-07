Работник концертного зала на Новом Арбате в Москве получил травмы из-за падения люстры.
Пострадавшим оказался 50-летний мужчина,
Подробности произошедшего не сообщаются.
Как ранее писал News.ru, дочь певицы Любови Успенской поделилась с подписчиками Instagram фотографией, которая вызвала массу расспросов. На снимке 29-летняя Татьяна Плаксина предстала в футболке и с забинтованной рукой. Как выяснилось, девушка получила очередную травму, когда открывала краски.
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