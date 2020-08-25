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ЧП

Люди пострадали в перестрелке в Ингушетии

15:25, 25 августа 2020
Фото: Александр Земляниченко/NEWS.ru

Перестрелка произошла в городе Сунжа Ингушетии. В результате ЧП девять человек получили травмы.

Об этом журналистам ТАСС сообщил источник в местных правоохранительных органах. Причиной инцидента стала межтейповая неприязнь.

После перестрелки родственники раненых подрались, в результате чего пострадали ещё трое человек.

Как ранее писал NEWS.ru, 23 августа в селе Троицкое Сунженского района на территории Ингушетии была проведена контртеррористическая операция. В результате сотрудники спецназа нейтрализовали троих боевиков, которые являлись сторонниками «Исламского государства» (запрещённая в России террористическая организация).

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