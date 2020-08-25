Люди пострадали в перестрелке в Ингушетии

Фото: Александр Земляниченко/NEWS.ru

Пассажирский автобус-«гармошка» устроил дрифт в Санкт-Петербурге, неудачно повернув к остановке с соседней улицы. Транспортное средство занесло на дороге, и оно перекрыло всю проезжую часть.

Инцидент произошёл сразу после того, как автобус повернул с улицы Зины Портновой на Ленинский проспект. Переднюю часть автобуса развернуло лицом к тротуару, в то время как задняя продолжила ехать прямо....