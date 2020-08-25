Люди пострадали в перестрелке в Ингушетии

Перестрелка произошла в городе Сунжа Ингушетии. В результате ЧП девять человек получили травмы.
Об этом журналистам ТАСС
После перестрелки родственники раненых подрались, в результате чего пострадали ещё трое человек.
Как ранее писал NEWS.ru, 23 августа в селе Троицкое Сунженского района на территории Ингушетии была проведена контртеррористическая операция. В результате сотрудники спецназа нейтрализовали троих боевиков, которые являлись сторонниками «Исламского государства» (запрещённая в России террористическая организация).
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