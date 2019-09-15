Легковая машина столкнулась с грузовиком на трассе в Новосибирской области. В результате ДТП погибли два человека.
Ещё четверо попали в больницу с травмами различной степени тяжести, передаёт «
Согласно предварительным данным, автомобиль Mitsubishi Galant выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Opa. От удара транспортное средство отлетело на грузовик.
Ранее, как писал News.ru, крупное ДТП с участием трёх автомобилей произошло на 100-м км Московской кольцевой автомобильной дороги. В результате аварии был совершён наезд на троих мужчин, проводивших дорожные работы. Всего в ДТП пострадали пять человек, четверым из которых потребовалась медицинская помощь.