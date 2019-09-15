Фото: ГУ МВД по Новосибирской области/

Владелец квартиры в иркутском городе Ангарске, в которой произошёл взрыв, находится в тяжёлом состоянии. Информацию об этом озвучил представитель регионального СУ СК.

В больнице в тяжёлом состоянии находится владелец квартиры 1971 года рождения, — цитирует представителя ведомства РИА Новости. Собеседник агентства добавил, что также в больнице с признаками отравления угарным газом находятся...