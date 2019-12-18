https://static.news.ru/photo/4528af8c-218f-11ea-ad19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар произошёл в частном доме в столице Чеченской Республики Грозном. В результате ЧП погибли три человека.

Площадь возгорания составила 50 кв. м, рассказали в местном управлении МЧС. При этом пожарные не знали о том, что внутри люди, передаёт РИА Новости.

В настоящий момент огонь удалось ликвидировать. Причины случившегося ещё выясняются.

Ранее NEWS.ru писал, что склад мебельной фабрики на площади тысяча квадратных метров горел в Казани. Пожар произошёл по адресу: ул. Короленко, 20, корпус 8.