Пожар произошёл в частном доме в столице Чеченской Республики Грозном. В результате ЧП погибли три человека.
Площадь возгорания составила 50 кв. м, рассказали в местном управлении МЧС. При этом пожарные не знали о том, что внутри люди,
В настоящий момент огонь удалось ликвидировать. Причины случившегося ещё выясняются.
Ранее NEWS.ru писал, что склад мебельной фабрики на площади тысяча квадратных метров горел в Казани. Пожар произошёл по адресу: ул. Короленко, 20, корпус 8.
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