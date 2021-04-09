Лифт с десятью пассажирами рухнул в читинской больнице

https://static.news.ru/photo/1290222e-9945-11eb-aec1-96000091f725_660.jpg Фото: Фото пресс-службы Минздрава Забайкалья

Десять человек пострадали при падении лифта в городской больнице № 1 в Чите. Кабина упала с высоты второго этажа.

Среди пострадавших был один медицинский работник, рассказали в пресс-службе губернатора Забайкальского края.

Лифт рухнул с высоты второго этажа. Все живы, проходят обследование. Несколько пассажиров пожаловались на боли в спине, их сейчас осматривают врачи. На место выехала глава Минздрава региона, — сообщили там.

Представительница губернатора отметила, что всех пациентов осмотрели врачи, восемь из них отказались от доставки в больницу. У врачей их состояние опасений не вызывает.

Семь пациентов уже покинули стационар, двоих направили на лечение после обследования.

По предварительной информации, причиной ЧП стал перегруз. Лифт изготовили в 2017 году, он прошёл сертификацию. Главврач Фёдор Чепцов приказал начать расследование случившегося. Также проверку начал Следственный комитет, передаёт «МК в Чите».

Осенью 2020 года студенты Московского финансово-юридического университета сообщили, что в корпусе «Калужский» упал и застрял лифт. Несколько человек получили травмы. По их словам, в деканате запретили открывать двери, угрожая отчислением и взысканием денег за порчу лифта. Все вызовы руководство учебного учреждения отменяло, чтобы «не портить репутацию».

Пресс-секретарь МФЮА Екатерина Исаева считает, что инцидент произошёл по вине учащихся, которые якобы грубо нарушили требования эксплуатации и перегрузили лифт. Кроме того, они повредили кабину, пытаясь выбраться, писал NEWS.ru.