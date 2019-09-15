Самолёт «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Минск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за отказа системы охлаждения. Борт развернулся, находясь над Подмосковьем.
Рейс «Аэрофлота» SU 1842 Шереметьево — Минск вернулся в аэропорт вылета из-за отказа системы охлаждения авионики, — цитирует
АГН «Москва» информированного источника.
Из Москвы борт вылетел в 16:50, но на границе со Смоленской областью развернулся и вернулся в Шереметьево, где совершил посадку, следует из данных сервиса
Как писал News.ru, ранее самолёт Як-42 совершил незапланированную посадку в аэропорту Емельяново Красноярска. Борт сел в штатном режиме, никто не пострадал.