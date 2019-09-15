https://static.news.ru/photo/a5e3f50e-d7e1-11e9-8ed8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Самолёт «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Минск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за отказа системы охлаждения. Борт развернулся, находясь над Подмосковьем.

Рейс «Аэрофлота» SU 1842 Шереметьево — Минск вернулся в аэропорт вылета из-за отказа системы охлаждения авионики, — цитирует АГН «Москва » информированного источника.

Из Москвы борт вылетел в 16:50, но на границе со Смоленской областью развернулся и вернулся в Шереметьево, где совершил посадку, следует из данных сервиса flightradar24 .

Как писал News.ru, ранее самолёт Як-42 совершил незапланированную посадку в аэропорту Емельяново Красноярска. Борт сел в штатном режиме, никто не пострадал.