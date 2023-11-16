Крым, Брянск, Смоленск: где атаковали новые БПЛА ВСУ 16 ноября Минобороны: силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Брянской областью и Крымом

Фото: МО Украины

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинских беспилотников в Брянской области и Крыму в ночь на 16 ноября. Есть ли пострадавшие, что известно о новой модели ударных беспилотников, которые атаковали Смоленскую область, что за пожар на полигоне под Волгоградом?

Где атаковали украинские беспилотники

Минобороны РФ сообщило, что за ночь были перехвачены пять БПЛА, с помощью которых ВСУ пытались нанести удары по объектам на территории РФ. Использовались БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Республики Крым», — сообщили в Минобороны.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил сообщение об атаке и отметил, что БПЛА были сбиты «на подлете к Брянску».

«Пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул он.

Источники в Крыму сообщили СМИ, что работа ПВО была слышна в районе Севастополя.

Фото: МО РФ

Что известно о новых беспилотниках ВСУ

Telegram-канал SHOT сообщил, что Украина впервые попыталась применить по целям на территории России беспилотники новой модели — созданные в Испании БПЛА Columba. В ночь на 16 ноября два таких беспилотника были обнаружены в Смоленской области: местный житель нашел дрон со сломанным крылом к северу от Смоленска у своего дома в поселке Пасово. Второй дрон полиция нашла в расположенном поблизости лесу. Беспилотники были оснащены кумулятивными зарядами K3-6 и шашками взрывчатки C-4 массой около 1,2 кг.

Атака на Смоленск стала первым случаем применения ВСУ против России испанских БПЛА Columba. Эти беспилотники созданы фирмой Spaitech в 2020 году, предназначены для разведывательных и ударных операций и выпускаются ООО «НПП Спайтек» в Одессе. Их размах крыльев составляет 2 м, максимальный взлетный вес 7 кг, крейсерская скорость 110 км/ч, потолок 3000 м, а максимальная дальность полета — 120 км. Как они оказались так далеко от границы Украины, предстоит выяснить правоохранительным органам.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Что произошло под Волгоградом

Минувшей ночью в российской воинской части, расположенной под Волгоградом в поселке Котлубань, произошел пожар. Согласно заявлению губернатора Андрея Бочарова, пожар был вскоре потушен, обошлось без пострадавших и повреждений гражданских объектов.

Источники Telegram-канала Baza в Котлубани сообщили, что перед началом пожара на территории воинской части «слышали звук, характерный для пролетающего беспилотника, после этого раздался взрыв».

«С территории части в Волгоградской области было эвакуировано более 600 человек, в том числе трое детей. Эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов не проводилась», — отмечает канал.

В сентябре 2023 года ВСУ уже пытались атаковать воинскую часть у Котлубани с использованием БПЛА, но безуспешно.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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