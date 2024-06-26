Крушение пассажирского поезда в Коми: что случилось, сколько жертв

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Пассажирский поезд Воркута ` Новороссийск сошел с рельсов на территории республики Коми. Что случилось, сколько жертв в результате происшествия?

Где произошло крушение поезда

В РЖД сообщили, что девять вагонов состава поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с путей на перегоне в Республике Коми.

Авария произошла в 18:12 по Москве на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. Движение поездов на участке приостановлено, на месте работают специальные службы. По данным Mash, авария произошла через 10 минут после отправления со станции Инта-1.

Источники «Известий» сообщили, что опрокинулись 9 из 14 вагонов пассажирского поезда. В поезде находились 232 человека. До места происшествия сейчас нет возможности добраться с помощью автотранспорта, на 20:00 назначен вылет вертолета со спасателями, сообщили в МЧС.

Сколько жертв, пострадавших в Коми

Несколько пассажиров поезда № 511 сообщили Readovka, что жертв в результате крушения поезда нет.

SHOT пишет, что пострадали 12 человек. У четверых — легкие ушибы. Характер травм ещё восьми человек уточняется.

Пассажиров достали из опрокинувшихся вагонов через окна, всех уже эвакуировали. Медики оказывают помощь пострадавшим пассажирам на месте.

Почему произошло крушение поезда в Коми

Предварительная причина ЧП — размыв железнодорожной насыпи. Железнодорожные пути прогнулись над образовавшейся пустотой.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. На место происшествия вылетели Воркутинский транспортный прокурор Александр Миронов и глава Коми Владимир Уйба.

Возбуждено уголовное дело после схода с рельсов пассажирского поезда в Коми. Виновным грозит два года колонии по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

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